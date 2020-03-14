Burhanettin Duran: Ankara AB ve ABD müzakereleri devam ettirmeli

Ankara AB ve ABD ile İdlib ve olası sonuçları üzerine müzakereleri, uzun ve sıkıcı da olsa, devam ettirmeli. Erdoğan’ın Brüksel seyahatinden sonra AB ile müzakerelerde mart ayında iki kritik tarih var: 17 Mart ve 26 Mart. Almanya Şansölyesi Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 17 Mart’ta Türkiye’ye geliyor. Çantalarında nitelikli bir öneri paketi olmalı. Mülteci konusunu kısa vadeli bir yaklaşımla çözemezler. AB’nin uzun vadeli stratejik çıkarlarını (Rusya’nın dengelenmesi de dahil) da gözetecek bir çerçevede Erdoğan’la görüşmeye gelmeliler. İsterlerse Merkel ve Macron, 26 Mart’taki AB liderler zirvesinde de ağırlıklarını koyarak Türkiye ile yeni bir başlangıcı sağlayabilirler.

Burhanettin Duran’ın yazısı