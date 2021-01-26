Burhanettin Duran: Amerikalı siyasetçiler uyumlu otoriter rejimlerle anlaşmada mahirdir

Biden’ın ‘otoriter’ gördüğü iktidarlara müdahale edeceğini sanarak ‘ütopik demokrasi rüzgârına’ kendini kaptıracak muhalefet hareketlerinin en az devlet başkanları kadar rasyonel bir değerlendirmeye sahip olması gerekir. Washington’ın çıkarlarının sadece demokrasilerle dayanışma ile sağlanacağı fikri de doğru değil. Amerikalı siyasetçiler kendileriyle uyumlu otoriter rejimlerle anlaşmada mahirdir. Karşı devrimciler Arap devrimlerini Mısır’da, Yemen’de boğarken sessiz kalarak onlara destek olan meşhur demokrat Obama idi. Libya müdahalesinin ve Suriye politikasının yarattığı felaketi hiç konuşmayalım. ‘Demokrasi’ söyleminin onların elinde kullanışlı bir araç olduğunu fark etmeyenler yeni bir hayale kendilerini kaptırabilirler. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemini ‘otoriter rejim’ olarak kodlayan ve muhalefete ‘demokrasi bloğu’ ya da ‘demokrasi konferansı’ kurmayı tavsiye edenler var. Hatta ‘demokrasiye geçiş’ senaryoları da çalışıyorlar. Ne Biden dünyada demokrasi rüzgârı estirebilir, ne de Türkiye ‘geçiş’ ülkesi. Kendi ülkesinin demokratik tecrübesini ve sorunlarını anlamaktan uzak bu yaklaşımdakilere Biden etkisini iyi hesap etmelerini salık veririm.
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