Burhanettin Duran: AK Parti’nin iki riskli alanı

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Kurumları yeniden yapılandırma ve değişen seçmen sosyolojisini yakalama derdindeki AK Parti’nin önündeki asıl riskler başka yerde bulunuyor.

İlki, AK Parti-MHP arasındaki “milli-yerli” ittifakı tarafların menfaat dengesini koruyarak yürütme ihtiyacı. “Erdoğan’ı indirmek” isteyenlerin ilk saldıracağı yerin bu ittifak olacağı ortada.

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AK Parti’nin ikinci risk alanı ise görev değişikliği sonrası kenarda tutulanların bir muhalefet odağına çevrilmesi ihtimalidir. “İslamcılar tasfiye ediliyor” ya da “işler kötüye gidiyor” söylemleri ile oluşturulmak istenen “iç muhalefet” bir kopuşa götürülmek istenebilir.

Burhanettin Duran’ın yazısı