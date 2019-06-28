Burhanettin Duran: AK Parti camiasında ‘özeleştiri, muhasebe, yenilenme’ tartışmaları var

CHP’nin İstanbul’u alması konusunda AK Parti camiasında “özeleştiri, muhasebe, yenilenme” tartışmaları var. Yorgunluk ve seçmenden uzaklaşma tespiti yapılıyor. Yeni bir hikayenin gerekliliği dillendiriliyor. Ekonominin durumundan Suriyelileri mültecilere ve kampanyaya kadar birçok sebep sayılıyor. Seçmenin değişen taleplerini yakalayamama sorununu değiniliyor.

Kadro yenilenmesi isteyenlerin yanı sıra cumhurbaşkanlığı sisteminin izleyişini gözden geçirme teklifi de yapılıyor. Bütün bu kapsamlı değerlendirmelerin nitelikli bir muhasebe ile yapılması gerektiği ortada.

Burhanettin Duran’ın yazısı