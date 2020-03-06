Burhanettin Duran: ABD ve AB’nin İdlib’de Türkiye’ye desteği önemli

Süreç Bitmedi…

Büyük resme bakıldığında, Kremlin Esed Rejimin hatırına Türkiye ile iş birliğini kaybetmek istemediğini gösterdi.

Yani Putin, Erdoğan ile çalışmanın kendi menfaatine olduğunu gördü.

İkili ilişkilerin geleceği için rasyonalite, çatışmanın önlenmesinde ve uzlaşmadaydı.

Zira Türk-Rus ilişkilerinin son dönemdeki iş birliği alanları ve iki liderin müzakere geçmişi İdlib krizinin birlikte yönetilmesini gerektiriyor.

Ancak her iki tarafın da İdlib’teki pozisyonunu Suriye’nin geleceğine dair projeksiyonuyla birleştirmesi gerginliği artırıyordu.

Mutabakat ile ateşkes sağlandı, ancak İdlib süreci henüz tamamlanmadı.

Hala üç milyondan fazla Suriyeli dar bir alana sıkışmış durumda.

Bu sebeple ABD ve AB’nin İdlib’te Türkiye’ye desteği önemli.

Dün akşam Moskova’da varılan mutabakat şunu da netleştirdi:

Batı başkentleri İdlib’teki sivillerin ve Suriye’nin geleceği için Ankara’nın politikasına destek vermeli.

Hava savunma sistemi konuşlandırılmasına ve istihbarat paylaşımına olumlu yaklaşmalılar.

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Burhanettin Duran’ın yazısı