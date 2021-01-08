Burhanettin Duran: ABD ülkeyi dış güçlerin karıştırdığını iddia etme mazeretine de sahip değil

Başka ülkelere, çoğunluğu başarısız da olsa, demokrasi promosyonu geçmişi olan ABD, şimdi kendi demokrasisinin krizleri ile başa çıkamıyor. Dışarıya ihraç etmekle değil kendi demokrasisinin kırılganlığı ile meşgul. Süper güç olarak ülkeyi ‘dış güçlerin karıştırdığını’ iddia etme mazeretine de sahip değil. Taraftarlarını 6 Ocak günü Kongre önünde mitinge çağıran mevcut Başkan Trump’ın kendisi. Biden yönetimimin “demokrasiler ittifakı” kurma hedefi içerideki sorunlardan nasıl etkilenir? İçerideki beyaz öfkeyi dindiremeyen ve Kongre’sinde Konfederasyon bayrağı gösterilen ABD, dünyaya yerleşik demokrasi söylemi satabilir mi? Georgia’daki iki senatörü de kazanarak Senato’da kontrolü ele geçiren Demokratlar, Trump ve destekçisi Cumhuriyetçilere nasıl davranacak. Bu soruların cevabını ve Trump’ın olası yeni hamlelerini önümüzdeki haftalarda göreceğiz.
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