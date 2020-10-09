Burhanettin Duran: ABD seçimlerinin sonucu, Ankara-Moskova-Tahran hattındaki süreci hızlandıracak

Suriye’ye kıyasla, Libya’da ve Ermenistan- Azerbaycan çatışmasında Ankara’nın eli daha güçlü. Her yeni rekabet alanında Moskova ve Ankara arasındaki ilişkinin test edildiği açık. Ancak beklenenin aksine gerilimler kopuşla değil, çatışmaların farklı bir şekilde yönetilmesiyle sonuçlanıyor. Moskova’nın aşırı yayılmadan yorulduğu gözlenirken, Ankara etrafındaki türbülansa pro-aktif müdahale konusunda ısrarcı.

Türkiye’nin Dağlık Karabağ çatışmasındaki aktif pozisyonu İran’ı istikrarsızlaştırmakla uzaktan yakından ilgili değil. Tahran’ın Suriye iç savaşında Şii milisler marifetiyle yaptığı hatayı Ankara tekrarlamaz. Bölge ülkeleri için toprak bütünlüğünü ve istikrarı destekler; ayrılıkçılık ve terörle mücadele eder.

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Ancak İran elitlerinin ‘direniş’ adı altında bölgeyi (başta Suriye) ne kadar istikrarsızlaştırdıkları ve İsrail’in güçlenmesine katkı sağladıkları da hatırlanmalı. Ankara-Moskova-Tahran hattında yeni bir denklem oluşuyor.

ABD seçimlerinin sonucu, her hâlükârda, bu süreci hızlandıracak.

Burhanettin Duran’ın yazısı