Burhanettin Duran: ABD-İran fırtınası dindi mi?

Süleymani’nin öldürülmesine Tahran’ın verdiği cevap kimilerine göre ABD-İran fırtınasını dindirdi. Tahran korktu ve sembolik bir saldırı ile yetindi. İçeriye de bunu intikam olarak sattı. Elbette, minimum seviyede kalan askeri karşılık, Tahran’ın kapsamlı bir askeri saldırıdan çekindiğini gösterir.

Ancak ABD ile İran arasındaki gerilim bir üst düzeye geçerek, kalıcı hale geldi. Neticede Bağdat’taki ABD üssüne Iraklılara, dolayısıyla Amerikalılara haber verilerek atılan füzelerin can kaybını hedeflemediği açıktı.

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Buna rağmen, Devrim Muhafızları’nın ateşlediği füzelerle ABD’ye doğrudan askeri karşılık vermesi de iki ülke arasındaki gerilimin yeni sürprizlere açık bir mahiyet aldığını gösteriyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı