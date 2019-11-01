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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: ABD başkentlerindeki çevrelerin bir gayreti de Erdoğan ve Trump arasındaki ilişkiyi koparmak

ABD başkentlerindeki çevrelerin bir gayreti de Erdoğan ve Trump arasındaki ilişkiyi koparmak. Erdoğan’ın 13 Kasım ziyaretini de engellemek istiyorlar. Ya ziyaret iptal olsun ya da gerçekleşirse protestolar ile zehir edelim niyetindeler. Erdoğan ise Trump ile ilişkisine önem veriyor. Gerginlik konularına bu ilişkiyi koruyarak, rasyonel bir şekilde yaklaşıyor. Washington’ın aymazlığına rağmen ilişkileri gözeten bir devlet adamlığı sergiliyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı

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