Burhanettin Duran: AB, Türkiye’yi Avrupa’ya tehdit olan ‘üçüncü bir imparatorluk’ gibi görüyor

AB yetkilileri bir yandan ‘diyalog’ diyorlar. Öbür yandan yaptırım sopasını gösteriyorlar. Halbuki Ankara başından itibaren Doğu Akdeniz’de diplomasi ile hakkaniyetli paylaşım tezini dile getiriyor. Bunu tanımayıp sürekli tek taraflı hamlelerle Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya çalışan Yunanistan ve buna destek veren bazı AB ülkeleri. ABD’nin başkanlık seçimlerine odaklandığı bir dönemde AB, stratejik bir körlükle Türkiye’yi nasıl konumlandıracağını bilemiyor. Çin ve Rusya’nın yanı sıra Avrupa’ya tehdit olan ‘üçüncü bir imparatorluk’ gibi görüyor. Fransa ve Yunanistan’ın bencil politikaları sebebiyle NATO müttefiki Türkiye’yi ötekileştiriyor. Nitekim AB’nin dünya siyasetinde etkisizleşmesini Başkan Erdoğan “dünyada artık kimse AB’yi bir değerler ve ilkeler birliği olarak görmüyor” cümlesiyle özetledi. Ankara’nın AB ile müzakere sürecini kilitleyen Atina, bu defa AB ve Türkiye arasındaki gerilimden kazanmayı hedefliyor. Ancak AB ve Türkiye’nin yollarının ayrılması Yunanistan’ı cephe ülkesi durumuna düşürür. Turizmden başlayarak ekonomisi ciddi zarar görür. Fransa’dan alacağı silahlar güvenliğini temin edemez.
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