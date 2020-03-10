Burhanettin Duran: AB ev ödevini yapsın

(AB) Sınırlarına dayanan bu tehdit popülizmi yükseltirken, mültecilerle ilgili Türkiye’den fedakârlık bekledi. Çok sınırlı bir iş birliği yaptı. Verdiği sözleri (vize serbestliği, Gümrük Birliği güncellemesi, yeni fasılların açılması ve yeterli finans desteği) de tutmadı. Bu arada sürekli Türkiye’yi AB’den daha fazla para istemekle suçladı. AB’nin şunu fark etmesi lazım: Suriye iç savaşının olumsuz sonuçları sadece Türkiye’nin derdi değil. Türkiye mülteciler konusunda bu kadar iyi bir performans göstermese AB demokrasileri ayakta kalamaz. Eleştirdikleri Erdoğan’ın liderliği olmasa Türkiye bu kadar yükü kaldıramaz. AB ev ödevini yapsın; Suriye’de çözümün parçası olsun.
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Çuvaldan dikilmiş judogiyle sporcu oldu, şimdi geleceğin judocularını yetiştiriyor
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin cinsiyet eşitliği için başlattığı dayanışma hareketi ‘HeForShe’ye Kasım 2018’de dahil olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, geleceğin umudu altyapı sporcularının yanısıra Türk spor tarihine adını yazdıran özel kadınlar da vardı. Onlardan biri 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları’nda, judoda 48 kiloda üçüncü olarak Türkiye’ye olimpiyat madalyası getiren ilk kadın sporcu Hülya Şenyurt’tu.
Araştırma: Tasarruf yapmayı planlayanların oranı son üç yılın zirvesinde
ING Türkiye’nin IPSOS işbirliğiyle hazırladığı ‘Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’na (TTEA) göre Türkiye’de 2019 yılı dördüncü çeyrekte tasarruf sahipliği oranı yüzde 13 olarak kayda geçti.
‘Türkiye tarihinin en büyük fişleme maddeleri’: Torba yasa bu hafta mecliste
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, bu hafta içinde Meclis’e sunulması beklenen 40 maddelik torba yasada, Türkiye tarihinin en büyük fişleme maddelerinin yer aldığını öne sürdü.
Fenerbahçe’nin 8 Mart konuğu: Kaza geçirdim, ‘Yaşamaz’ dediler, pilot oldum
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Soylu’nun deprem korkusu: Tarihe kara adam olarak geçmekten Allah’a sığınırım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beklenen İstanbul depremine vurgu yaparak, “Benim korkum şu; bizim zamanımızda olur da sorumluluğunu taşıyan biri olarak tarihe kara bir adam olarak geçmekten Allah’a sığınırım” dedi.