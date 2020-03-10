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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: AB ev ödevini yapsın

(AB) Sınırlarına dayanan bu tehdit popülizmi yükseltirken, mültecilerle ilgili Türkiye’den fedakârlık bekledi. Çok sınırlı bir iş birliği yaptı. Verdiği sözleri (vize serbestliği, Gümrük Birliği güncellemesi, yeni fasılların açılması ve yeterli finans desteği) de tutmadı. Bu arada sürekli Türkiye’yi AB’den daha fazla para istemekle suçladı. AB’nin şunu fark etmesi lazım: Suriye iç savaşının olumsuz sonuçları sadece Türkiye’nin derdi değil. Türkiye mülteciler konusunda bu kadar iyi bir performans göstermese AB demokrasileri ayakta kalamaz. Eleştirdikleri Erdoğan’ın liderliği olmasa Türkiye bu kadar yükü kaldıramaz. AB ev ödevini yapsın; Suriye’de çözümün parçası olsun.

Burhanettin Duran’ın yazısı

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