Burhanettin Duran: AB, Ankara ile Libya’da birlikte çalışabilir, yoksa seyirci duruma düşme riski var

Macron’un Türkiye’yi hedef alması ne Batı ittifakı ne de AB’nin lehine, aksine ciddi anlamda aleyhinde.

Hafter üzerinden Rusya’nın Libya ve dolayısıyla Kuzey Afrika’ya yerleşmesinin önünü açan Paris, NATO’nun güney kanadını tehlikeye atıyor.

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AB’yi de telafi edilemeyecek jeopolitik bir kayba sürüklüyor.

Suriye’de etkisiz kalan AB’nin mülteci ve terör ile boğuşması gibi Libya’da da yeni sorunlara düçar olmasına çanak tutuyor.

AB, Ankara ile Libya sahasında birlikte çalışabilir.

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Almanya Şansölyesi Merkel’in Macron’un Rusya’ya alan açan ancak Avrupa’ya kaybettiren Libya politikasını değiştirmeye zorlaması gerekiyor.

Aksi takdirde dağınık AB’nin Libya denkleminde sadece seyirci duruma düşme riski var.

AB başkentleri Türkiye’yi suçlamaktan vazgeçerek iş birliğine yönelirlerse kendi menfaatlerini daha kolay koruyabilirler.

Burhanettin Duran’ın yazısı