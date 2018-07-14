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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: 15 Temmuz ruhunun ‘kuruculuğundan’ kopmamak elzem

 

15 Temmuz ruhu köklere, kuruluşa dönerek yenilenmeyi sağlamakta. Kapsamlı ve kuşatıcı bir atılım hamlesinin “kurucu” unsuru olmakta.

15 Temmuz ruhu son beş yılda yaşanan türbülanstan çıkışın enerji kaynağı olduğu gibi daha müreffeh ve özgür bir geleceğe ulaşmanın da ümidi konumunda.

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Elbette soyut bir sembolden bahsetmiyorum. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve o geceye dair anılarımızın hafızalarımızda taptaze olduğu bir duygu ve değer dünyasından söz ediyorum.

Daha demokratik ve daha güçlü Türkiye için 15 Temmuz ruhunun “kuruculuğundan” kopmamak elzemdir vesselam.

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Burhanettin Duran’ın yazısı

 

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