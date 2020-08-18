Burhanetin Duran: Washington’daki elitler ‘çalışacak bir Türkiye politikası’ oluşturamıyor

İlginçtir, “Türkiye’yi kim kaybetti?” tartışmasını çokça yapsalar da Washington’daki elit çevreler bir türlü ‘çalışacak bir Türkiye politikası’ oluşturamıyorlar. Temel hataları Türkiye’yi ‘etkili bir aktör’ olarak muhatap almak istememeleri. ABD’nin isterse hala Türkiye’de ‘iktidar değişikliği’ yapabileceğini sanmaları. Eğer başkanlık seçimini kazanırsa Biden’ın cümleleri muhalefeti yıllar boyunca zan altında bırakacak. Artık CHP’nin “dostlarımızla iktidar olacağız” cümlesi Biden’ın vaat ettiği desteği akla getirecek. “Dışarıyla, Batı’yla kavga ediyorsunuz”diyen muhaliflerin nereden sufle aldığı sorgulanacak. Biden’ın sözleri Türkiye’deki ABD karşıtlığı repertuarının unutulamaz bir parçası oldu.

Burhanettin Duran’ın yazısı