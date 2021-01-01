Burhan Şeşen: Bu kadar içkiyle mücadeleye siz de onu imha ederek katılmışsınızdır umarım

Nasılsınız bu yeni yılın ilk gününde? Akşamdan kalma mısınız? Tahminen öyle. Bu kadar içkiyle mücadeleye siz de onu imha ederek katılmışsınızdır umarım. Şöyle dışarı çıkıp biraz hava almak isteseniz de daha bir kaç gün evdesiniz zorunlu olarak. Yıllar önce bir yılbaşı sonrası bu gün 32 Aralık diye yazmışım ne kadar umutsuzsam gelecekten. Aslında ayların yılların sayıların ne kusuru var? Bütün kabahat bizlerde. Mevlana’nın ünlü sözü “Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol” öğüdüne kulak asmamamızdan. Geçenlerde yaklaşık iki bin önce sene önce yaşamış Epiktetos’un bir sözüne rastladım. “Mesela bir kedi ağaç olmaya çabalamaz” diye yazmış. Ama bizler saf temiz dürüst insanlığın dışında her şey olmaya çabalıyoruz. Özellikle sosyal medyada olmuşuz gibi, yapmışız gibi Daniska’nın şarkısındaki ‘mış gibi’ davranmıyor muyuz?
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