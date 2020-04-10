Burhan Kuzu’ya, uyuşturucu baronu Zindaşti davasından beş yıla kadar hapis istemi

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesinde adı geçen eski AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kuzu’nun, ısrarlı bir şekilde Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan’ı arayarak Zindaşti’nin tutuksuz yargılanması için tavsiye ve telkinde bulunduğu öne sürüldü. Kuzu’nun, ayrıca, tahliye verilmesi üzerine de itiraz merci hakimini arayarak Zindaşti’nin tutuksuz yargılanmasını söylediği iddia edildi.

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Kuzu’nun suçlamaları reddettiği de kaydedilen iddianamede, Kuzu’nun Zindaşti’nin menfaati doğrultusunda hareket ettiği ve tahliye edilmesi için nüfuzunu kullandığı belirtilerek ‘nüfuz ticareti’ suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis istendi.

İddianame kabul edilirse Kuzu, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Ne olmuştu?

Zindaşti ismi ilk olarak, 24 Eylül 2007’de İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmasıyla gündeme gelmişti. Aynı yıl ‘FETÖ’den firari Zekeriya Öz’e ifade veren Zindaşti, ifade sonrasında ‘gizli tanık’ olma şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Zindaşti 6 Nisan 2018’de, adının karıştığı 10 cinayet ve ‘FETÖ’ bağlantısı sebebiyle yeniden tutuklanmıştı. Altı adamıyla birlikte 11 Ekim 2018’de sürpriz bir biçimde tahliye edilen Zindaşti, Türkiye’den ayrılmıştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliyeye ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada ifade veren savcı Ercan Devrim, tahliye kararı veren İstanbul 5’inci Sulh Ceza hakimi Cevdet Özcan’ın “Ankara’dan Burhan Kuzu sürekli arıyor” dediğini söylemişti.

Zindaşti’yi nüfuz kullanarak tahliye ettirmekle suçlanan eski AKP milletvekili Kuzu’nun, Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Kuzu, iddia ortaya atıldığında Zindaşti’yi tanımadığını söylemişti.

