Burhan Kuzu ve Nuh Albayrak, Britanya büyükelçisini kızdırdı: Yazık, kınama yok, dayanışma yok

Britanya’nın Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Londra’da biri polis dört kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yorumlar yapan AKP’li vekil Burhan Kuzu ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ı kınadı.

Westminster Köprüsü’nden yayaların üzerine araç sürüp üç sivili öldüren saldırgan ardından bir polisi de bıçaklayarak öldürmüştü. Saldırıda 40 kişi de yaralanmış, saldırgan vurularak öldürülmüştü.

Saldırı Nice ve Berlin’deki yılbaşı saldırılarını hatırlatırken, Londra’da bundan 12 yıl önce 52 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıları akıllara getirmişti.

‘Yazık’

Ancak Türkiye’den saldırıyı hafifseyen yorumlar bilhassa Britanya’nın Ankara Büyükelçisi Richard Moore’u sinirlendirdi.

Bunlardan biri, saldırganın ‘bir çakıyla’ parlamentoya saldırdığını yazıp durumu ‘komik’ diye niteleyen Nuh Albayrak’a aitti. Moore, “Komedi bir saldırıyla dünyayı ayağa kaldıran İngilizlerin algı operasyonuna hizmet eden bütün haber kanallarımızı kınıyorum” diye yazan Albayrak’a Twitter’dan ‘Yazık’ diye sitem etti.

Albayrak ise Moore’a şu yanıtı verdi:

@UKAmbRichard Tepkim, bıçaklı saldırıya tavrın Türkiye'deki teröre gösterilmemesi Sn büyükelçi. @RT_Erdogan'ın tavrı Avrupa'ya örnek olsun. — NUH ALBAYRAK (@NuhAlbayrak) March 23, 2017

Moore, Albayrak’ın yanısıra, Twitter hesabındaki aykırı yorumlarıyla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’ya da sitem etti.

‘Kınama yok’

Moore, “İngiltere’de terör saldırısı. Bununla terör Avrupa’ya diyor ki, en güvenli bölgeniz İngiltere mi?İşte en güvenli bölgenden de vururum seni” diyen Kuzu’yu yanıtsız bırakmadı.

Kınama yok. Dayanışma yok. Yazık Sayın @RT_Erdogan, Sayın @BA_Yildirim ve çeşitli Bakanların nazik mesajlarına katılmıyor musunuz? https://t.co/xVQ3vptNhK — Richard Moore (@UKAmbRichard) March 23, 2017

Moore, Twitter hesabından akıcı Türkçesiyle zaman zaman kinayeli yorumlar yapması ve sık sık ‘İngiliz’ karşıtlığına verdiği esprili yanıtlarla tanınıyor.