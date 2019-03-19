Burhan Kuzu istedi: Müjdat Gezen’e ‘çukur’ davasında zorla getirme kararı

Oyuncu Müjdat Gezen hakkında eski AKP milletvekili Burhan Kuzu için ‘çukur‘ dediği için yargılandığı davada zorla getirme kararı çıkarıldı.

İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına müşteki Burhan Kuzu’nun avukatı Cüneyd Gülcan katıldı. Müjdat Gezen’in duruşmaya katılmadığı, avukatının da mazeret bildirmeden duruşmaya gelmediği tutanaklara geçti.

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Burhan Kuzu’nun avukatı Cüneyd Gülcan, “Davaya katılmak istiyoruz. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Sanık 4. celse olmasına rağmen gelmemiştir. Hakkında zorla getirme emri çıkarılmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, son iki celsedir de mazeretsiz duruşmalara katılmayan, bu celse herhangi bir mazeret de bildirmeden duruşmaya gelmeyen Müjdat Gezen’in bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verdi.

İki yıl dört aya kadar hapis isteniyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Müjdat Gezen’in, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanmasından sonra yaptığı açıklamada eski AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği öne sürülüyor.

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İddianamede Gezen’in, ‘‘hakaret’ suçundan üç aydan iki yıl dört aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

‘Ben çamursam Kuzu çukur’ demişti

Kundaklamanın ardından Kuzu’nun Sinop’taki bir etkinlikte kendisine “Çamur” diyerek hedef gösterdiğini anlatan Gezen, “Ben çamursam Burhan Kuzu çukur çünkü Burhan Kuzu, yandaş kanallar, Akit gazetesi hedef göstermeseydi o çocuk da cesaretle gelip burayı yakmayacaktı” ifadelerini kullanmıştı.