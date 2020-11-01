Burhan Kuzu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Covid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başhekimliği’nin açıklamasından aktardığına göre hastanenin yoğun bakımında bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Kuzu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

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Açıklamada, “Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

1955’te, Kayseri’de dünyaya gelen Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Akademik alanda yürüttüğü çalışmalarla profesörlük unvanı alan Kuzu, stajyer kaymakam olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve başkanlığı görevlerini yaptı.

Çok sayıda kitap ve makale yazan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik üstlenen Kuzu, 2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk demokrasi hakem kurulunun başkanlığını yürüten Kuzu, 22, 23 ve 24. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Fahri Başdanışmanlığı görevinde de bulunan, AKP MKYK üyesi olan Kuzu evli ve iki çocuk babasıydı.