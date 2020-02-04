Burhan Ayeri: Saldır emri Putin’den

Bu kadar mı safız, bu kadar mı önümüzü göremiyoruz?
İdlib’deki saldırıyı farkedemeyenlere ne söylemek lazım, bilmiyorum?
Rusların yönettiği rejim güçleri iyice çığrından çıktı. Askerlerimizi taşıyan araçlara ağır toplarla ateş açtılar. Neticede; bu yazıyı kaleme aldığım saatlerde 4 şehidimiz ve biri kurtulması çok güç 9 yaralımız vardı.
Putin’in ne mene bir oyun kurucu olduğunu artık öğrensinler. Soçiler, Astanalar, Türkiye ve Rusya’da kimi noktalardaki buluşmaların hepsi “uyutma politikası”nın hamleleri.