Diken

Yaramazlara biraz batar!

Burhan Ayeri: Saldır emri Putin’den

Bu kadar mı safız, bu kadar mı önümüzü göremiyoruz?

İdlib’deki saldırıyı farkedemeyenlere ne söylemek lazım, bilmiyorum?

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Rusların yönettiği rejim güçleri iyice çığrından çıktı. Askerlerimizi taşıyan araçlara ağır toplarla ateş açtılar. Neticede; bu yazıyı kaleme aldığım saatlerde 4 şehidimiz ve biri kurtulması çok güç 9 yaralımız vardı.

Putin’in ne mene bir oyun kurucu olduğunu artık öğrensinler. Soçiler, Astanalar, Türkiye ve Rusya’da kimi noktalardaki buluşmaların hepsi “uyutma politikası”nın hamleleri.

Burhan Ayeri’nin yazısı

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