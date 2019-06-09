Burhan Ayeri: İmamoğlu en az 100 bin fark atacak

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi hâlinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, BU ÜYENİN DE BULUNMAMASI DURUMUNDA EN YAŞLI ÜYE KURULA BAŞKANLIK EDER.

Görüldüğü gibi başkanın kamu görevlisi olma şartı yoktur. En yaşlı parti görevlisi de başkanlık edebilir.’ İşte bu şart bulunmasına rağmen seçimin iptali büyük bir yanlışlıktır.

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Erdoğan seçim yenilenirse kazanırım düşüncesinde. Oysa tam bir yanılgı içinde. Oy kullanmayanların da çoğunun katılımıyla İmamoğlu en az 100 bin fark atarak, kazanacaktır.“

Burhan Ayeri’nin yazısı