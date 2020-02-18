Burhan Ayeri: İlle de İş Bankası

Bakıyorsun da Erdoğan’ın geleneksel taktiği yine öne çıktı. Dış politikayı bir kenara bıraktık. Başı ne zaman sıkışsa temcit pilavı hazır:

* Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere başlıyor tazminat davaları açmaya.

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* Sözcü gazetesi öncelikli medya mensuplarını ceza davaları bekliyor. Malum yerler nasılsa “emir komuta zinciri” sahasında.

* CHP bir yana tehdit esas İş Bankası hisselerinde. Çalıştığı, asıl konu bu.

Oysa geçmiş senelerde de bu denendi. “Hâkimler var” dedirten cinsten ret kararı çıktı. Yani bir içtihat kararı alındı. Daha önce de yazdım eğer bir abrakadabra olmazsa bu iş mümkün değildir.

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Burhan Ayeri’nin yazısı