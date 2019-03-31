Burhan Ayeri: ‘Dur yapma yahu, bir oy bir oydur’

Erdal İnönü gerçekten esprili bir insandı. Hemen her konuda olduğu gibi seçim konvoyunda da renkli sözler sarf ederdi. Bunlardan birkaç tanesini aktarayım:

İnönü, seçim gezisinde bir kentte karşılanırken, partililerden biri sana kurban olayım diye bağırıp, kendisini otobüsün önüne atmaya kalkar.

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Erdal Bey soğukkanlılıkla ona seslenir:

–Dur yapma yahu, bir oy bir oydur!

…

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Bir gezi sırasında partililerden biri Erdal İnönü’yü kucaklayıp; Başkanım çok yaşa diye bağırırken bir taraftan da sırtını yumrukluyordu. Bunun uzaması karşısında daha fazla dayanamayan İnönü vatandaşa dönerek:

–Sağ ol, diyorsun ama böyle vurursan zor yaşarım.

Burhan Ayeri’nin yazısı