Burhan Ayeri: Ahmet Hakan’a artık kızamıyorum, acımaya başladım

Gelelim Ahmet Hakan Coşkun‘un geldiği noktaya. Ekrem İmamoğlu’nu konuk ettiği gece sadece eline verilen senaryoyu oynadı. Son lafımı önce söyleyeyim; “rezil kepaze oldu.” İlk bölümü eveleme geveleme ile geçirdi. İkinci kısımda baklayı ağzından çıkardı. Bir zamanlar Fethullahçıların yayın organı olan Samanyolu‘ndaki konuşmaları öne sürerek İmamoğlu’nu köşeye sıkıştırmaya çalıştı.

İmamoğlu’nun, Binali Yıldırım ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu‘ya yönelttiği sorular ise Coşkun’un engellemelerine takıldı. Göksu’nun ekrana yansıyan kayda geçmiş görüntülerini çarpıtmaya çalışmak da bir başka rezaletti. Mesela “Binali Yıldırım’ın daha fazla oyu çalındı” diyebilmesi bile tutulan yolun işaretiydi.

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Bütün samimiyetimle söylüyorum; Ahmet Hakan’a kızamıyorum. Artık acımaya başladım. Bir insan, kendi kendini bu kadar mı küçük düşürür!

Burhan Ayeri’nin yazısı