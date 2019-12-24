Burger King, reklamında ‘Whopper’ın sırrı’nı paylaştı: Arkasında Big Mac vardı

Dünya çapında yüzlerce restoranı bulunan Burger King, Britanya’da yayınladığı reklam filminde, en büyük rakibi McDonald’s’ın ünlü hamburgerinin ‘küçük’ olduğunu ima etti.

Burger King, yayınladığı videoda, Britanya’daki reklam panolarında yer alan ünlü hamburgeri Whopper’ın fotoğraflarının arkasına, rakiplerinin ünlü hamburgeri Big Mac’i yerleştirdiklerini duyurdu.

Reklam

Videoda, Britanya’nın farklı yerlerine asılmış Whopper fotoğrafları paylaşılırken, stüdyo çekimi aşamasında Whopper’ın arkasına ‘gizledikleri’ Big Mac’e de yer verildi.

Videoda “2019’da küçük bir sır sakladık. Aslında Whopper’ın sırrıydı” denerek Big Mac ile Whopper’ın boyutları karşılaştırıldı. Videoda, “Herkes bizim hamburgerimizin diğerlerine göre daha cömert olduğunu bilir” ifadeleri kullanıldı.