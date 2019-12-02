Burger King artık KKTC’de kendi markasıyla hizmet verecek

ABD’li hazır yemek şirketi Burger King, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) daha önceden Kıbrıs Cumhuriyeti’nin baskıları nedeniyle ‘Burger City’ olarak hizmet verirken, şubelerini artık kendi markası altında işletecek.
KKTC’de Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde ilk restoranını 1999 yılında açan Burger King, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Burger King temsilciliğinin baskıları nedeniyle 20 yıldır ‘Burger City’ adıyla hizmet veriyordu.
Artık KKTC’deki Burger City isimli restoranların tümü, tabelalarını ve menü içeriklerini Burger King’inkilere uygun olarak değiştirecek ve Türkiye’deki Burger King’lere bağlı çalışacak.
Burger King’in Türkiye franchise’ı TAB Gıda, markanın dünyadaki en büyük işletme hakkına sahip şirket.