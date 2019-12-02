Burger King artık KKTC’de kendi markasıyla hizmet verecek

Mersin’de Alevi ailelerin çoğunlukta olduğu bir mahallede bazı evlerin duvarlarına çeşitli tarihler yazıldığı fark edildi. Yaklaşık 20 evin duvarına yazılan tarihlerin kim ya da kimler tarafından yazıldığının belirlenmesi için polis inceleme başlattı.