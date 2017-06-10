Burgazada’daki yasak koyda kamp kuran 54 kişiye gözaltı

İstanbul Burgazada’da yasak alanda kamp kuran 54 kişi gözaltına alındı.
Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre Adalar polisi, kamp yapanların ateş yakarak çevreye zarar verdiği ihbarı üzerine SİT alanı olan Madam Martha Koyu’ndaki ormanlık alana gitti.
Helikopter destekli operasyonda, sahilde ve ormanlık alanda çadırlarda kalan 54 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Gözaltına alınanlardan üçünün arama kararı olduğu öğrenildi, diğerleri serbest bırakıldı.
Baskında 32 çadıra el konuldu, çadırlardan birinde 2 gram uyuşturucu bulundu.
Kampçılardan 37’sine ‘6831 sayılı Orman Kanunu’na muhalefetten’ 88’er lira para cezası kesildi. Bıçak bulunanlara da 6136 sayılı kanundan işlem yapıldı.
Kamp yapanların ormanda tuvalet olmaması nedeniyle adada yaşayanların evlerine gittiği, yurttaşların bu durumdan şikayetçi olduğu ifade edildi.