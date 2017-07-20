Burdur’daki Sagalassos Antik Kenti’nde 2 bin yılık çeşme bulundu

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Burdur’un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti’nde 2 bin yıllık yeni bir çeşme yapısı bulundu.

Bölgedeki kazıları, Belçika Katolik Leuven Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Peter Talloen yürütüyor.

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22 yıldır kazı ekibinde yer alan Talloen, çeşmenin kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi.

Talloen şöyle devam etti: “Antoninler Çeşmesi’ni 2010 yılında çalışır hale getirmiştik. Bu yılın sürprizi bu çeşme oldu. Antoninler Çeşmesi önündeki kalıntıda daha eski bir çeşmeye ait temel taşları bulduk. Bu çeşmenin tarihini öğrenmek için kalıntının etrafından birkaç tane açma açtık.”

Kalıntıdan çıkan seramiklere göre çeşmenin, M.Ö. 1’inci yüzyılın sonuna ait olduğunu kaydeden Talloen, çeşmenin su ihtiyacı ve serinlemek için kullanıldığını aktardı.

1850 yıllık Antoninler Çeşmesi yapılırken eski çeşmenin yok edildiğini belirten Talloen, “Erken Roma döneminden itibaren büyük çeşme binaları bulunuyordu. Sagalassos’ta bol su vardı. Temel taşının altından ana toprağı görebiliyoruz” diye konuştu.