Burdur’da vatani görevini yapan 33 askerde ‘corona’ çıktı; onlar tedavi altında, 221 temaslı izole edildi

Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda vatani görevini yapan 33 askerin Covid-19 testi pozitif çıktı. Askerlerin tedaviye, temaslı oldukları 221 askerin de öğrenci yurdunda karantinaya alındığı açıklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, komutanlıkta vatani görevini yapan ve test sonucu pozitif çıkan askerlerin Burdur Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındığı belirtildi.
Açıklamaya göre filyasyon çalışması sonucunda pozitif vakalarla temas eden askerler ise Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda izole edildi.
Açıklamada, “Temaslı olanlar yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir” ifadelerine yer verildi.