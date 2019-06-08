Burdur’da üzerine kızgın yağ dökülen Suriyeli bebek ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi

Burdur’un Gölhisar ilçesinde üzerine dökülen kızgın yağ nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan iki yaşındaki Suriyeli Şem Abdullah adlı kız bebek ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.
Gölhisar’da ailesiyle yaşayan Suriyeli Şem Abdullah’ın üzerine dün akşam annesi yemek yaparken kızgın yağ döküldü. Bebeğin vücudunda ve yüzünde ileri derece yanıklar oluştu.
Ambulansla önce Gölhisar Devlet Hastanesi’ne götürülen minik kız daha sonra Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şem Abdullah, buradaki müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.