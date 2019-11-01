Burdur’da, öğrencilerin şikayeti üzerine toplu taşımada indirim yapıldı

Burdur’daki üniversite öğrencileri, otobüs fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etti, 2 lira 25 kuruş olan öğrenci taşıma ücreti 1 lira 95 kuruşa indirildi.

Fotoğraf: Twitter

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, geçen hafta sosyal medya üzerinden ‘#yetersizbakiyeBurdur’ hashtag’iyle yaptıkları paylaşımlarda halk otobüslerindeki öğrenci taşıma ücretlerinin yüksekliğinden şikayet etti. Öğrenciler, diğer kentlerdeki taşıma ücretlerini de sosyal medyadan duyurarak indirim istedi.

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Bunun üzerine Burdur Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak indirim kararı aldıklarını duyurdu.

Yarından itibaren öğrenci ücretinin 2 lira 25 kuruştan 1 lira 95 kuruşa düşürüleceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar neticesinde öğrencilerimizin taşıma ücretleri konusundaki şikayetlerini değerlendirdik. Güncel maliyetlerimizi kontrol ettiğimizde bugün akaryakıt fiyatlarındaki artış başta olmak üzere, birçok maliyetimiz artmış olmasına rağmen Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz’le 28 Ekim’de toplantı yaptık. Belediye Başkanımız bizden indirim talep etti.

Üyelerimiz bu fiyatların maliyetleri kurtarmayacağını ifade etmiş olsalar da 29 Ekim’de Valimiz Sayın Hasan Şıldak başkanlığında, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve MAKÜ yönetimi ile toplantı gerçekleştirdik. Sayın Valimiz Hasan Şıldak başta olmak üzere, katılımcılar bizden destek istedi. Tekrar üyelerimiz ile görüşerek, öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerine katkı vermek üzere üniversite öğrencilerinin taşıma ücretlerinde fiyat değişikliği kararı aldık. 2 Kasım Cumartesi’den itibaren öğrenci taşıma ücretlerini 1.95 TL olarak güncelliyoruz. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Hepsine başarılar diliyoruz.”