Burdur’da karantinada olması gereken 10 kişi semt pazarında yakalandı

Burdur’da Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken halk pazarına gelen 10 kişi, Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yapan zabıta ekiplerince tespit edildi.
Uzay Çatı Pazar Alanı’na kurulan kentin en büyük semt pazarında polis ve zabıta ekipleri Covid-19 denetimi yaptı. Pazarın etrafını demir bariyerlerle çeviren ekipler, belirlenen giriş noktalarında HES kodu sorguladı.
Karantinada olması gereken 10 kişi hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan idari yaptırım uygulandı. Şahıslar ambulanslara alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.