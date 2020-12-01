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Yaramazlara biraz batar!

Burdur’da karantinada olması gereken 10 kişi semt pazarında yakalandı

Burdur’da Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken halk pazarına gelen 10 kişi, Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yapan zabıta ekiplerince tespit edildi.

Fotoğraf: AA

Uzay Çatı Pazar Alanı’na kurulan kentin en büyük semt pazarında polis ve zabıta ekipleri Covid-19 denetimi yaptı. Pazarın etrafını demir bariyerlerle çeviren ekipler, belirlenen giriş noktalarında HES kodu sorguladı.

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Karantinada olması gereken 10 kişi hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan idari yaptırım uygulandı. Şahıslar ambulanslara alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

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