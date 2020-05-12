Burdur’da berberin ‘corona’ testi pozitif çıktı: Belde karantinada

Burdur’un Bucak ilçesinde bir berberin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Kocaaliler beldesi karantinaya alındı. Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökce berberin pazartesi öğlen saatlerine kadar bazı müşterileri tıraş ettiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kocaaliler beldesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda dükkan sahibi berber A.T.’nin testinin pozitif çıkması üzerine dün akşam beldeye giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kapatıldı.

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Filyasyon ekipleri, A.T.’nin temaslı olduğu kişilerden Covid-19 testi için örnekler aldı. 80’den fazla kişiye test yapıldığı belirtildi.

Başkan Gökce “Biz de esnafımıza siperlik dağıtıyorduk. Bu esnada mecburen berberimizi de ziyaret ettik. Herhangi bir temasımız olmadı ama biz de tedbir amaçlı testimizi yaptırdık, sonuçlarını bekliyoruz” dedi.

Burdur Valiliği’nin berberlere test yaptırdığını belirten Gökce şunları söyledi: “Pazar günü berber esnafımıza test yapıldı. Pazartesi günü 12:00 gibi bu iş ortaya çıktı. Hemen tedbirlerimizi aldık. Sabah 09:00’dan 12:00’ye kadar biraz vatandaşımız tıraş olmuş. Bunları tespit ettik, test yaptırdılar. “