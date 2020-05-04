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Yaramazlara biraz batar!

Burdur valisinden ‘kente gelmeyin’ uyarısı: Gelenler karantinaya alınacak

Burdur Valisi Hasan Şıldak, tatil için gelenlerin kente alınmayacağı uyarıya rağmen gelenlerin 14 gün karantinada tutulacağı ve yaşadıkları yerlere gönderileceklerini duyurdu. 

Fotoğraf: Arşiv

Vali Şıldak, corona virüsü salgını nedeniyle tatilini Burdur’da geçirmek isteyenlerin ikamet ettikleri illerde kalmasını istedi.

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Şıldak Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla Burdur’a gelmeyi planlayanların bu yönde hareket etmemeleri, bulundukları yerde kalmaları gerekmektedir. Bu uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanlar ise ilimize girişte tespit edilerek 14 gün süreyle yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklar, ancak bu sürenin sonunda ikametlerine gitmelerine izin verilecektir.”

https://twitter.com/hasansildak/status/1257191957841002496/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1257191957841002496&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazeteduvar.com.tr%2Fturkiye%2F2020%2F05%2F04%2Fburdur-valisinden-kente-gelmeyin-mesaji-ilimize-gelenler-karantinaya-alinacak%2F

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