Burdur belediye başkanı sigarayı bırakan personele ödül olarak çeyrek altın verecek

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sigarayı bırakan personelini çeyrek altınla ödüllendireceğini açıkladı. CHP’li Ercengiz, ödülü aldıktan sonra sigaraya yeniden başlayan personelden ise ceza olarak iki çeyrek altın alacaklarını belirtti.

Fotoğraf: DHA

Cezası da var

Ercengiz şunları söyledi: “Valiliğimiz ve tüm kamu kurumları tarafından bir araya gelerek uyuşturucuyla mücadele konusunda topyekün bir savaş vereceğiz. Bununla birlikte uyuşturucu ve madde bağımlılığının yanısıra, toplumda yaygın olarak kullanılan ve kötü alışkanlıkların belki başlangıcı olan sigarayla mücadelenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, kendi önümüzü temiz tutmak adına öncelikle kendi kurumumuzdan başlayarak, sigara alışkanlığını bırakan arkadaşlarımızı ödüllendirmek istiyorum. Tabii bu işin bir de ceza kısmı var. Bizden ödül alıp sigaraya tekrar başlayan arkadaşımız olursa, bu başlattığımız sisteme katkı vermeleri ve sigarayı bırakan diğer arkadaşlarımızı ödüllendirme adına geriye iki çeyrek altın alacağız.”