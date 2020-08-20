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Yaramazlara biraz batar!

Burberry maske yaptı: Gelirinin yüzde 20’si pandemi mağdurlarına gidecek

Britanyalı lüks marka Burberry ikonik desenini kullandığı kumaş maskeler üretti.

Fotoğraflar: Burberry

İki renk seçeneği bulunan maskelerin üretiminde sürdürülebilir moda anlayışı benimsendiği, partikül filtreleme özellikli kumaş ve antimikrobiyal teknoloji kullanıldığı belirtildi.

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Sonbaharda maske koleksiyonunu genişletmeyi planlayan marka maskeleri desenleriyle uyumlu bir taşıma çantasıyla birlikte satıyor.

Virüsten İngiliz şıklığıyla korunmanın yolunu sunan maskeler aynı zamanda hayırsever. Her maskenin satışından elde edilen gelirin yüzde 20’si markanın vakfı aracılığıyla dünya çapında Covid-19 mağdurları için kullanılacak.

Maskenin satış fiyatı henüz belli değil ancak gün içinde internet sitesinden satışın başlaması bekleniyor.

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Burberry daha önce aşı çalışmaları için bağış yapmış ve üretim fabrikalarından birini sağlık çalışanlarına önlük üretmek için kullanmıştı.

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