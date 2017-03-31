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Yaramazlara biraz batar!

‘Buraya oturmak rahatsız edici ama…’: Tacize dikkat çekmek için metroya ‘penisli koltuk’

 

Meksika’nın başkenti Meksiko’daki metroya kadınlara yönelik tacizlere dikkat çekmek için ‘penisli koltuk’ yerleştirildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre ‘penisli koltuğun’ yanına iliştirilen ‘erkeklere özel’ başlıklı notta şöyle dendi: “Buraya oturmak rahatsız edici ama kadınların günlük yolculuklarında maruz kaldıkları cinsel tacizlerle karşılaştırılamaz bile.”

Ülkede toplu taşımada kadınlara yönelik tacizin önüne geçmekte zorlanılırken ‘penisli koltuk’ birçok Meksikalı tarafından ‘rahatsız edici ve aşağılayıcı’ bulundu.

Kampanyanın videosu yaklaşık 1 milyon kez izlenirken kimileri söz konusu ‘protesto’yu cinsiyetçi buldu.

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