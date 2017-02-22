Buraya kadar: Krasnodar’la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne veda etti 

Deplasmanda 1-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu ilk maçının rövanşında Rus Krasnodar’la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, turnuvaya veda etti.

Şükrü Saracoğlu’nda oynanan karşılaşmanın 7’nci dakikasında Skrtel’in pasında araya giren Smolov, Krasnodar’ı 1-0 öne geçiren gole imza attı. Sarı-lacivertliler bu gole 41’inci dakikada Josef de Souza ile karşılık verdi.

Turu geçmesi için iki gol daha bulması gereken sarı-lacivertlilerin çabaları sonuç vermeyince son 16’ya adını yazdıran takım Krasnodar oldu.

Takıma ve yönetime protesto

Karşılaşmanın son bölümünde defansta hazırlık pası yapan oyuncuları ıslıklayan Fenerbahçe taraftarı, Kasımpaşa maçının ardından bu karşılaşmada da yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarlar ayrıca ‘Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon’ diye bağırdı.