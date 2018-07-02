Burası Urfa, polis yok, devlet yok: Başkanın ağabeyi karşılanacak, ateş serbest

Şanlıurfa’da AKP’li Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın taburcu edilen ağabeyi, 100’e yakın silahlı adam tarafından havaya ateş açılarak karşılandı.

Halkın gözü önünde yaşanan ‘kutlama’ya ne polis ne jandarma ne de devletin herhangi bir yetkilisi müdahalede bulundu.

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Görüntüleri CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat paylaştı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla hasta olan abisi için karşılama töreni düzenledi. Tüm kurumlardaki personel katılım için uyarıldı. 100 kadar silahlı adam ilçe girişinde ulu orta savaş varmış gibi adeta göğü inletiyor. @gazetesozcu @gercekgundem @evrenselgzt pic.twitter.com/5OlHj3MvTA — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 2 Temmuz 2018

Başkan Menderes Atilla seçim öncesi belediye işçilerine hitaben, “Eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp, eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur” demesiyle de gündeme gelmişti.