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Yaramazlara biraz batar!

Burası Urfa, polis yok, devlet yok: Başkanın ağabeyi karşılanacak, ateş serbest

Şanlıurfa’da AKP’li Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın taburcu edilen ağabeyi, 100’e yakın silahlı adam tarafından havaya ateş açılarak karşılandı.

Halkın gözü önünde yaşanan ‘kutlama’ya ne polis ne jandarma ne de devletin herhangi bir yetkilisi müdahalede bulundu.

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Görüntüleri CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat paylaştı.

Başkan Menderes Atilla seçim öncesi belediye işçilerine hitaben, “Eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp, eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur” demesiyle de gündeme gelmişti.

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HDP’li Kerestecioğlu, Buldan’ı tehdit eden Soylu’ya seslendi: Siz delikanlısınız öyle mi?

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı telefonla arayarak tehdit etmesini bir yazı kaleme alarak tepki gösterdi. 

Kerestecioğlu “Şimdi siz ‘delikanlı’ biz ‘eksik etek’ öyle mi! Kime söylüyor biliyor musunuz; eşini faili meçhul bir cinayette yitirmiş, hem de ikinci çocuğunu kucağına aldığı gün bunu yaşamış, yıllarca kendisi de bir siyasetçi olsa da, o kimlikle değil, kayıp yakını olarak Cumartesi Anneleriyle oturmuş bir kadına söylüyor!” diye yazdı.

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