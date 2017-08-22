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Burası Sinop: Kupa maçında cep telefonuyla ‘muhabbete dalan’ polis sahaya girdi

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Sinopspor ile Yeni Amasyaspor’un karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası maçında sahaya polis girdi.


Maçın 80’inci dakikası oynanırken kale arkasından sahaya giren ve cep telefonuyla konuşarak ‘istifini bozmadan’ yürüyen polis memuru, taç atmaya hazırlanan futbolcuyu görünce hızlı adımlarla sahayı terk etti.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Sinopspor adını bir üst tura yazdırdı.

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