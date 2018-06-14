Burası Sakarya: Yavru köpeğin bacakları ve kuyruğunu kesip ormana attılar!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, bacakları ve kuyruğu kesilmiş yavru bir köpek gördü. Veterinere götürülen köpek ilk tedavisinin ardından İstanbul’da bir kliniğe gönderildi.

Dün, Sapanca Yüzevler Mahallesi’nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye gidenler, yavru bir köpeğin bacakları ve kuyruğunun kesildiğini gördü.

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Köpeğin bacakları bandaja alınarak tedavisi için İstanbul’da bulunan bir veteriner kliniğine gönderildi.

Yaşadıkları şoku üzerlerinden uzun süre atamayan hayvanseverlerden biri, “Bunu yapan insan olamaz. Allah belasını versin, katiller. Bir an önce bu tür suçlar için ağır cezalar verilmesi konusunda çalışma hızlandırılmalı. Lanet olsun. İnsanlık dışı bu olayı yapan insan görünümlü mahlukatlara” ifadelerini kullandı.

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Köpeğin görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Hayvanseverler, güvenlik güçlerini arayarak konuyla ilgili şikayette bulundu.