Burası Rusya: Arapça yazılan Sovyet Ceza Kanunu yıllarca Kur’an-ı Kerim sanıldı

Rusya’ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nde yaşayan bir ailenin Kur’an-ı Kerim sandığı Arapça yazılmış 1926 tarihli Sovyet Ceza Kanunu’nu nesilden nesile aktardığı ortaya çıktı.

Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre aile kitabı yıllardır oğlunun yastığının altında tutuyormuş.

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Rus basınına konuşan Rafiya Zinatullina, “Annem, bunun kutsal kitap olduğunu ve çocukların sakin ve huzurlu olması için bir beze sarılı olarak yastığın altına koyulması gerektiğini söylerdi. Ancak yıllar sonra bunun 1926 tarihli Sovyet Ceza Kanunu olduğunu anladık” dedi.

Durum, ailenin söz konusu kitabı Başkurdistan’ın başkenti Ufa’daki Rusya İçişleri Bakanlığı Müzesi’ne hediye etmesiyle kamuoyuna yansıdı.

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Kitabın müzenin ziyaretçileri tarafından ilgi gördüğü belirtiliyor.