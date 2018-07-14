Yolcu ‘Arkandaki genç kızlarla kaza olur’ dedi, halk otobüsü karakola çekildi

Kocaeli’de halk otobüsüne binen Mehmet T., mini etekli kadınla ilgili şoföre “Sen bu arkandaki genç kızlarla kaza yaparsın. Böyle olmaz” dedi ve otobüsü karakolun önüne çekmesini istedi.

Yolcularla birlikte Mehmet T.’ye tepki gösteren sürücü, otobüsü polis merkezinin önüne götürdü. Mehmet T.’yi dinleyen polis, “Buna biz karışamayız” derken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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‘Sen daha bir şey görmüyorsan hiçsin yani’

Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören Kazakistan uyruklu kadın öğrenci, Mehmet Alipaşa Mahallesi’nde halk otobüsüne binerek sürücünün arkasındaki yolcu koltuğuna oturdu. Daha sonra otobüse binen Mehmet T.’yi gören yolcular, yaşlı adama yer vermek istedi. Mehmet T. ise yolcuları geri çevirerek, otobüsün arkasında bulunan tek kişilik koltuğa oturdu.

Kısa bir süre sonra yerinden kalkan Mehmet T., sürücü Özgür Sert’in yanına gitti. Mehmet T., sürücüye, “Bu arabayı doğru polis karakolunun önüne çekeceksin” derken, Sert, “Ne oldu, hayırdır?” diye sordu. Mehmet T. ise “Sen bu arkandaki insanlarla, genç kızlarla bu arabayla kaza yaparsın? Böyle olmaz. Sen daha bir şey görmüyorsan hiçsin yani” derken, şoför ise “Ne görüyorsun?” diye sordu. Mehmet T., “Ben bu durumdan şikayetçiyim. Arabadan da şikayetçiyim” karşılığını verdi.

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Mehmet T.’ye tepki gösteren sürücü Özgür Sert, aracı polisi merkezine doğru yönlendirdi. Bu sırada bazı yolcular, adama tepki gösterdi. Sert, otobüsü polis merkezinin önünde durdurdu ve polisleri çağırdı.

‘Sonuçta Türkiye özgür bir ülke’

Mehmet T., araca binen polise, “Ben bu durumdan davacıyım. Bu kaptandan da davacıyım. Genç kızların burada böyle oturmaları bu arabanın kaza yapmasına sebep. Bu kadar ucuz değil ya” dedi. Polis ise Mehmet T.’ye, insan hak ve hürriyetlerini hatırlatarak, “Buna biz karışamayız” yanıtını verdi. Buna rağmen Mehmet T., “Olmaz böyle bir şey” diye tepkisini sürdürdü.

Polis merkezinde taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti. Olayın ardından yolcuları alan sürücü, seferine devam etti.

Otobüs sürücüsü Özgür Sert, “Ben yolcuları şehir merkezinden aldım. Kazakistan uyruklu bir öğrenci bindi arabaya, daha sonra Mehmet T. isimli vatandaş da bindi. Yaşlı diye herkes yer vermek istedi. O geçti en arkadaki koltuğa oturdu. Oturur oturmaz da bağırmaya başladı. ‘Böyle kızları arabaya almayacaksın. Sen böyle kaza yaparsın. Sen benim gördüklerimi görmüyorsun. Arabayı karakola çek. Ben şikayetçi olacağım’ diye bağırmaya başladı. Ben, ‘Amca biz özgür bir ülkedeyiz’ diye karşı çıktım. Benim arabama köpeğiyle binen de var, bebek arabasıyla binen de var. Devlet buna bir kanun getirmiş. Biz de o kanun çerçevesinde işimizi yapıyoruz. Sonuçta Türkiye özgür bir ülke” dedi.