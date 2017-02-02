Burası Kıbrıs: Kupa maçında yedek kulübesine dürüm siparişi verildi 

Kuzey Kıbrıs’ta Küçük Kaymaklı ile Lapta takımlarının karşı karşıya geldiği Koop Bank Kıbrıs Kupası maçı sırasında, Lapta yedek kulübesine dürüm siparişi verildi.

sporyeni.com’un haberine göre, karşılaşma devam ederken Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nın hakem odasının yanındaki kapıdan sahaya giriş yapan kurye, Lapta yedek kulübesine siparişi teslim etti.

Haberde, dürüm siparişini veren kişinin yedek soyunan bir futbolcu mu, yoksa teknik kadroda yer alan bir isim mi olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi.