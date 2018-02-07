Burası Kayseri: ‘Yedi Hilal Gençliği’ istedi, sütyen reklamı önce kapandı sonra değişti

Kayseri kent merkezindeki otobüs duraklarında iki beden küçülten sütyen reklamı, Yedi Hilal Gençliği isimli grubun tepkisinin ardından değiştirildi.

Reklamda, manken kaldırılarak sadece sütyenin olduğu bir görsel duraklara yerleştirildi.

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Bir sütyen firması, kentin farklı noktalarındaki reklam panolarına ilan vermişti. Yedi Hilal Gençliği adlı grup da “Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir” yazılı afişlerle sütyen reklamının üzerini kapatmıştı.

Grup, afişleriyle, Kayseri büyükşehir belediyesinin reklam yönetmeliğinde ahlaka aykırı reklamların yayınlanmayacağına dair maddelerin olduğunu ifade ederek reklamın tamamen kaldırılmasını istemişti.

Sütyen firması yetkilisi Figen Özcan ise protestoya şaşırdıklarını belirterek, “Türkiye çaplı çalışıyoruz, her ilimizde reklam veriyoruz. Sadece Kayseri’ye özel bir durum olmadığı için reklamları vermeye devam edeceğiz. Ahlak dışı olduğunu düşünmüyoruz. Bu yapılan protestoları da saçma buluyoruz” demişti.