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Yaramazlara biraz batar!

Burası Kayseri: Reklam panosundaki sütyeni ‘ahlaka aykırı’ diye afişle kapattılar

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Kayseri’de kent merkezindeki sütyen reklamları bir grup tarafından kapatıldı.

Fotoğraflar: DHA

Bir sütyen firması, kentin farklı noktalarındaki reklam panolarına ilan verdi.

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Yedi Hilal Gençliği adlı grup da “Gözünü kiraya verme, gözlerimiz esir” yazılı afişlerle sütyen reklamının üzerini kapattı.

Sütyen firması yetkilisi Figen Özcan protestoya şaşırdıklarını belirterek “Türkiye çaplı çalışıyoruz, her ilimizde reklam veriyoruz. Sadece Kayseri’ye özel bir durum olmadığı için reklamları vermeye devam edeceğiz. Ahlak dışı olduğunu düşünmüyoruz. Bu yapılan protestoları da saçma buluyoruz” dedi.

Yedi Hilal Gençliği isimli grup, afişleriyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin reklam yönetmeliğinde ahlaka aykırı reklamların yayınlanmayacağına dair maddelerin olduğunu ifade ederek reklamın tamamen kaldırılmasını istedi.

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