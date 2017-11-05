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Burası İzmir: Siyasi miting değil ‘Boyoz Festivali’

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İzmir Gündoğdu Meydanı’nda binlerce kişi, ‘Boyoz Festivali’nde buluştu.

Fotoğraflar: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, İzmir Ticaret Odası (İTO) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘3’üncü Boyoz Festivali’, cuma günü sergi ve panelle başladı.

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Festivalin üçüncü gününde boyozseverler, Gündoğdu Meydanı’nda buluştu. Onbinlerce kişiye, boyoz (İzmir’e özgü bir tür poğaça), yumurta, peynir ve çay ikramında bulunuldu. .

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile birlikte Gündoğdu Meydanı’na gelerek vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın şarkıları eşliğinde çimler üzerinde boyoz yiyen İzmirliler, İzmirli olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.


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