Diken

Yaramazlara biraz batar!

Burası da Hollanda: Köpeğine ‘iyi bakmayan’ turist gözaltına alındı, 24 saat hücrede tutuldu

 

Son günlerde Türkiye’de arka arkaya hayvanlara yapılan işkenceler gündeme gelirken, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir turist, köpeğine iyi bakmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: BBC Türkçe

BBC Türkçe’nin haberine göre Amsterdam polisinin sosyal medya üzerinden duyurduğu olay, geçen çarşamba günü başkentin kalbi sayılan Nieuwendijk’ta meydana geldi.

Reklam

Köpeğiyle birlikte dolaşan erkek tuirst, uyuşturucunun etkisiyle sokağın köşesinde uykuya daldı. Bir süre sahibinin başında bekleyen köpek, susuzluğa dayanamayınca çevredeki dükkanlara girerek su aramaya başladı. Bir mağazanın çalışanları köpeğe su vererek, durumu polise bildirdi.

Polis, uyandırdığı turisti ‘köpeğine karşı gereken özeni göstermeme’ gerekçesiyle gözaltına aldı. Köpeğe de el koyan ekipler, hayvanı veterinere götürerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Reklam

Karakoldaki arama sırasında cebinden bir de bıçak çıkan erkek turiste para cezası verildi ve bu ceza peşin olarak tahsil edildi. Savcılık, 24 saat hücrede tutulduktan sonra serbest bırakılan ve köpeğine iyi davranma sözü veren turiste hayvanın iade edilmesini kararlaştırdı.

Köpeği yakan adam serbest: Çocuklara kuduz geçmesin diye yaptım

Üç aylık kediye tecavüze üç yıl hapis talebi

Bu kez Hakkari: Gözleri oyulmuş köpek bulundu

‘Sözün bittiği yerdeyiz’: Tilkiyi kapanla yakalayıp sopayla döverek öldürdüler

Bu defa Adana: Ön patileri kesilmiş, ölü köpek yavrusu bulundu

Yavru köpeğin ölümünden sonra tutuklanan kepçe öperatörü tahliye edildi

Yavru köpeğin tedavisini yürüten veteriner: İş makinesi yapmış olamaz

Yavru köpeği öldürmekle suçlanan operatör: Ben yapmadım

Sakarya’daki yavru köpek… Bakan: Kesin iş makinesi; veteriner: Kaza süsü vermeyin

Yavru köpeğin ayağı kesilmişti: Kepçe operatörü tutuklandı

Bahçeli yavru köpek için konuştu: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Vali son tespiti açıkladı: Köpek işkence sonucu öldürüldü, gereği yapılacak

Bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek kurtarılamadı


SON HABERLER

Kadıköy’de bara saldırı: Otomobilden ateş açıldı, oyuncu çift darp edildi

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir barda önceki gece geç saatlerde düzenlenen silahlı saldırının ardından çıkan kavgada, barda bulunan oyuncu çift Oral Özer ve Cansu Kurgun darp edildi. Gözaltına alınan iki saldırgan, saldırıyı bar işletmecisi ve çalışanlarıyla yaşadıkları bir ‘trafik kavgası’ nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu’na göre Menbiç’in merkezine girme zamanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG’nin Menbiç’ten çıkarılması için ABD ile varılan anlaşma sonrasında uygulamaya konan yol haritası kapsamında TSK’nın şehir merkezine girme aşamasına geldiğini açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...