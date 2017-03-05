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Burası Adana: Süper Lig maçında sahaya yabancı madde yağdı, oyun 15 dakika durdu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın Passolig sonrası sahalarda şiddetin azaldığına dair yorumuna karşın Süper Lig’de bu hafta da olaysız geçmedi.

Konyaspor’un Adanaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 82’nci dakikasında takımın kötü gidişini protesto eden ve koltukları söken ev sahibi ekibin taraftarları sahaya yabancı madde yağdırdı. Sahaya atılanlar arasında bir de çakı olduğu görüldü.


Hakem Halil Umut Meler olaylar nedeniyle maçı durdururken, sahaya giren bir taraftara güvenlik görevlileri müdahale etti. Tribünle sahayı ayıran kapıya dayanan taraftarlarıysa Adanasporlu futbolcu Cem Özdemir sakinleştirmeye çalıştı. Karşılaşmaya yaklaşık 15 dakikalık ara sonrasında devam edilebildi.

‘Anlam veremedim’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, olaylara bir anlam veremediğini dile getiren Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, şunları söyledi: “Buraya kadar bu oyuncularla geldik. Kalan 11 maçta da bu oyuncularla oynayacağız. Ben onların hepsine çok güveniyor. Bu takım için bu şehrin neler yapabileceklerine de inanıyorum. İçeride ve dışarıda hiç istemediğimiz olaylara rağmen bu arkadaşlar çıkıp mücadele edecekler. Ne olursa olsun ben hepsine kalpten teşekkür ediyorum. Bana saygı duyulmayabilir ama oyuncularıma lütfen saygı duyulsun.”

 

 

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