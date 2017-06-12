İş buralara geldi: Astsubay HDP’li vekile ‘terörist’, vekil astsubaya ‘FETÖ’cü dedi

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve bir astsubay arasında, Önlü’nün eşinin arabasının aranmak istenmesi üzerine tartışma çıktı.

Önlü’nün eşi Hayriye Önlü, önceki gün saat 18.00 sıralarında Tunceli kent girişinde kontrol noktasında durduruldu. Arabanın bagajını açması istenen Önlü, arabanın TBMM tarafından milletvekili aracı olarak tescil edildiğini söyleyerek aratmak istemedi. Jandarmaların arayacaklarını söylemesi üzerine, Hayriye Önlü telefon ederek eşini çağırdı.

Alican Önlü bunun üzerine kontrol noktasına geldi. Bir astsubay ve Önlü arasında tartışma çıktı. Astsubay Önlü’ye “HDP’li vekiller hakkında iddianameler var. Biz bunu haberlerde görüyoruz” derken Önlü de astsubayı ‘FETÖ’cü olmakla suçladı.

Astsubayın Önlü’ye parmak salladığı, Önlü’nün de astsubayı ittiğinin görüldüğü tartışmada Önlü astsubaya “Sen yasanın üzerinde değilsin” derken astsubay Önlü’ye “Uymayanı uyduracağız” diye cevap veriyor.

Önlü, tartışmanın videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Videodaki diyalogların tamamı şöyle:

* Alican Önlü: “Nedir? Teröristtir, yasaya dayanmıyorsa teröristtir. Yok ya, sen milletvekiline terörist diyorsun.

– Astsubay: Milletvekili şu an bizim işimizi yapmayı engelliyor.

* Alican Önlü: Yok ya, sen milletvekiline terörist diyorsun.

– Astsubay: Şu anda arkadaşları engelliyorsun. Ben diyorum ki bak, lafı saptırıyorsunuz, biz bunu haberlerde görüyoruz. HDP’li vekiller hakkında iddianameler var. Biz bunu haberlerde görüyoruz.

* Alican Önlü: Senin bunu söylemeye hakkın yok. Sen yargı mısın? Senin komutanın FETÖ’cü, sen FETÖ’cüsün o zaman, sen FETÖ’cüsün, kesinlikle sen FETÖ’sün.

-Astsubay: Doğrudur, evet. Bu konuda bir şikayetin varsa git yap. Niye burada görevliyim o zaman?

* Alican Önlü: Kesinlikle sen FETÖ’cüsün. Bakın bu huzuru bozan FETÖ’cüdür. Senin komutanın yakalandı FETÖ’cü diye, daha ne o zaman, yargıdadır. O zaman sen de FETÖ’cüsün.

– Astsubay: Bizim işimizi engellemeyin.

* Alican Önlü: Bak burada benim yolumu kesti, FETÖ’cü diye tutuklandı 20 gün önce.

– Astsubay: Sıkışınca FETÖ’cü diyorsunuz.

* Alican Önlü: Sen diyorsun. Sen FETÖ’cüsün gerçekten. Yasalara uymayan kimdir, FETÖ’cüdür, yasalara uymuyorsun.

– Astsubay: Çekiyorsun değil mi, Ben sizi şikayet edeceğim.

Başka bir görevli: Şu anda suç işliyorsunuz.

* Alican Önlü: Çek, çek, ben de çekiyorum. Zaten suç duyurusunda bulunuyorum.

– Astsubay Bulun, bulun.

* Alican Önlü: Bulundum. Bir milletvekiline terörist demek, ne demek ya?

– Astsubay : (Yanında direkteki Türk bayrağını göstererek): Ben bu bayrak için ölürüm ölürüm, senin için ölmem, bayrak için ölürüm.

* Alican Önlü: Ya bu bayrak senin değil.

– Astsubay: (Parmağını sallayarak) Bu bayrak bizim.

* Alican Önlü: Elini indir, elini indir (Sesini yükseltip, jandarma görevlisini iterek) Elini indir, yav elini indir.

– Astsubay: Sen kimsin elimi indireyim. Görevimi yapmamı engelliyorsun. Çeksene sen, çekil sen.

* Alican Önlü: İnsanca konuş, çekmiyorum al, ceza yaz.

-Astsubay; Al git (aracını kast ederek)

* Alican Önlü: Ne yapacaksın? Bu araca ceza da yazamıyorsun. Milletvekili aracı diye bakın, farkı nedir, ayrıcalığı ne? Yasa yasa.

– Astsubay; Ben kabul etmiyorum kardeşim, senin vekil olduğunu kabul etmiyorum, etmiyorum.

* Alican Önlü: Sen kimsin la, sen yasa değilsin. Sen yasaların üzerinde değilsin.

Paylaşılan ikinci videoda ise şu diyaloglar geçti:

* Jandarma görevlisi: Uymayanı uyduracağız, uymayanı uyduracağız, ben yasaları uyguluyorum.

-Polis memuru: Kamerayı kapatın, kamerayı kapatın, kamerayı kapatacaksın.

(Buradaki diyaloglar anlaşılmıyor)

* Alican Önlü: Karışmayın siz geçin, o zaman çeker gidersiniz, sizinkiler sabahtan beri çekim yapıyor.

– Astsubay: Başçavuşum ben, yasalara uymayanı uyduracağım.

* Alican Önlü: Anayasaya bak, çete misin, (yanındaki görevliye dönerek) bak dinle dinle uymayanı uyduracağım diyor.”